Дизайнер челябинского вуза заняла второе место в конкурсе Russian design cup

Гонорар Ольги Харитоновой составил 75 тысяч рублей

Дизайнер управления по связям с общественностью Челябинского государственного университета Ольга Харитонова заняла второе место в самом масштабном федеральном конкурсе от VK Design Team и DesignLine — Russian design cup. Ее гонорар составил 75 тысяч рублей. Об этом сегодня, 5 мая, сообщили в пресс-службе ЧелГУ.



«В состязаниях приняли участие графические дизайнеры и дизайнеры интерфейсов со всей России. Участники выполняли задания из области веб-дизайна и брендинга, создавая иллюстрации, интерфейсы и разрабатывая не только графические, но и рекламные решения. Задания были основаны на реальных кейсах (примеры конкурсных решений Ольги представлены в галерее. — Прим. ред.), сложность нарастала от тура к туру», — рассказали в пресс-службе вуза.

Работы оценивали одни из лучших представителей дизайн-индустрии: Александр Ковальский из СreativePeople, Олег Турбаба из Clay, Николай Иванов из Райффайзен банка, Дарья Егорова из МТС и сотрудники RDC Crew.

Ольга Харитонова работает в управлении по связям с общественностью пять лет, без нее не обходится ни одна рекламная кампания вуза. Она рисует открытки, делает крутые презентации и буклеты, с которыми знаком каждый «челгушник».

«Ольга — выпускница нашего физического факультета, специалист по защите информации. Это образование помогает ей в работе, потому что дизайн — это не только творчество, но и в некотором смысле точная наука», — добавили в ЧелГУ.

Конкурс Russian design cup выявляет профессионалов уже более десяти лет. Design Line Pro специализируется на подготовке дизайнеров для работы в крупнейших студиях и компаниях России. На протяжении всего конкурса команда сервиса отбирает лучших участников и рекомендует их в крупнейшие дизайн-команды. Но Ольгу Харитонову, как отмечают в челябинском вузе, ЧелГУ никому не отдаст.