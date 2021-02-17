Дистанционный контроль за уборкой урожая поможет селянам Челябинской области

«Ростелеком» представил новое цифровое решение для агропромышленного комплекса

«Цифровая экосистема АПК» — так называется уникальное технологическое решение, которое предложила компания «Ростелеком» предприятиям агропромышленного комплекса Южного Урала. Платформа автоматизирует технологические и бизнес-процессы предприятия, объединяя цифровые сервисы и обеспечивая безопасный информационный обмен между ними.

Платформа позволяет систематизировать управление земельными активами, определять пахотные земли, дистанционно контролировать уборку урожая, его передвижение от поля до склада и, наконец, предложить решение по выгодной продаже продуктов. Сервисы экосистемы для умного животноводства с точностью до 99,9% подсчитывают поголовье свиней в стаде, дистанционно в динамике отслеживают изменение веса отдельной особи для оперативного корректирования рациона животных. Система ведет наблюдение за крупным рогатым скотом, извещает в случае нештатной ситуации и осуществляет онлайн-мониторинг здоровья.

«Сегодня предприятия АПК Южного Урала используют для работы различные цифровые решения, но это разрозненные сервисы, которые закрывают отдельные проблемы и никак не связаны друг с другом. Мы предлагаем решить эту задачу с помощью создания единой цифровой экосистемы для всех участников сельскохозяйственного рынка, которая аккумулирует услуги на единой платформе. Использование инновационных решений цифровой платформы способствует прозрачности бизнес-процессов, повышает управляемость и улучшает финансовые показатели предприятий АПК», — отметил руководитель проектов ПАО «Ростелеком» Андрей Заев.

Новую разработку представили на открывшейся в Челябинске межрегиональной агропромышленной конференции «МАК 2021». Инновационное решение «Ростелекома» уже успешно применяется в других регионах России.