Губернатор Челябинской области призвал южноуральцев пройти диспансеризацию. С начала года в регионе более 700 тысяч горожан проверили свое здоровье, сообщил Алексей Текслер в своем телеграм-канале.
«Мы создаем все условия, чтобы забота о здоровье была простой и доступной для каждого южноуральца. Секрет долгой и активной жизни прост: регулярный проверочный осмотр организма, который позволяет выявить риски на самой ранней стадии. Для этого в Челябинской области действуют два важных направления: профилактический медицинский осмотр и диспансеризация», — написал губернатор.
Профилактический осмотр — это краткий ежегодный комплекс обследований, направленный на выявление основных факторов риска и ранних признаков заболеваний. Диспансеризация же включает в себя и медосмотр, и дополнительные методы обследования, в том числе для выявления онкологии.