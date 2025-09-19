Диспансеризацию на Южном Урале прошли более 700 тысяч человек с начала 2025 года

Губернатор Алексей Текслер призвал южноуральцев проверять свое здоровье

Губернатор Челябинской области призвал южноуральцев пройти диспансеризацию. С начала года в регионе более 700 тысяч горожан проверили свое здоровье, сообщил Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

«Мы создаем все условия, чтобы забота о здоровье была простой и доступной для каждого южноуральца. Секрет долгой и активной жизни прост: регулярный проверочный осмотр организма, который позволяет выявить риски на самой ранней стадии. Для этого в Челябинской области действуют два важных направления: профилактический медицинский осмотр и диспансеризация», — написал губернатор.

Профилактический осмотр — это краткий ежегодный комплекс обследований, направленный на выявление основных факторов риска и ранних признаков заболеваний. Диспансеризация же включает в себя и медосмотр, и дополнительные методы обследования, в том числе для выявления онкологии.