Диспансеризация выявила риск бесплодия у 36,5 тысячи южноуральцев

Все они направлены на углубленное обследование и лечение

В Челябинской области с начала года репродуктивную диспансеризацию прошли 216 тысяч жителей в возрасте 18—49 лет: 128 тысяч женщин и 88 тысяч мужчин.

Почти 180 тысяч пациентов в итоге отнесены к первой группе здоровья: у них не выявили заболеваний репродуктивной системы и факторов риска.

А оставшиеся 36,5 тысячи жителей отнесены ко второй и третьей группе здоровья: этим южноуральцам показаны дальнейшие обследования и лечение. Во вторую группу входят мужчины и женщины с риском развития нарушений, в третью — женщины с гинекологическими заболеваниями, требующими наблюдения или специализированной помощи, и мужчины с болезнями репродуктивной системы или доказанным снижением фертильности.

Репродуктивная диспансеризация проводится в Челябинской области с 2024 года одновременно с профилактическими осмотрами. Она помогает выявить заболевания, в том числе передающиеся половым путем, которые часто приводят к бесплодию.

На первом этапе женщины проходят осмотр акушера-гинеколога и микроскопические исследования, мужчины — осмотр уролога или хирурга.

На втором этапе, при показаниях, пациентам делают УЗИ, лабораторные анализы на инфекции, проводят повторные консультации специалистов. На второй этап направлены 14 тысяч пациентов.