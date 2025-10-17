Диспансеризация в Челябинской области помогла выявить 4 тысячи случаев рака

Заболевание обнаружили на ранних стадиях

В Челябинской области подвели промежуточные итоги диспансеризации за девять месяцев 2025 года. Ключевым результатом стало выявление 4000 случаев злокачественных новообразований во время профилактических осмотров. Ранняя диагностика стала возможной благодаря онкоскринингу — специальному комплексу исследований, включенному в программу диспансеризации для бессимптомных пациентов.

Масштаб проведенной работы впечатляет: профилактические осмотры и диспансеризацию прошли более 1 миллиона взрослых жителей региона.

Как работает онкоскрининг?

Программа сфокусирована на раннем выявлении самых распространенных видов рака. Объем и частота обследований зависят от возраста и пола пациента. В перечень ключевых исследований входят скрининги на семь видов онкологических заболеваний:

Рак молочной железы: маммография для женщин 40–75 лет (1 раз в 2 года).

Рак шейки матки: цитологическое исследование мазка для женщин 18–64 лет (1 раз в 3 года).

Рак предстательной железы: анализ крови на ПСА для мужчин в 45, 50, 55, 60 и 64 года.

Рак пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки: эзофагогастродуоденоскопия в 45 лет или по показаниям.

Рак легких: рентген или КТ легких — по медицинским показаниям.

Колоректальный рак: анализ кала на скрытую кровь для граждан 40–64 лет (раз в 2 года) и 65–75 лет (ежегодно).

Рак кожи: дерматоскопия — по показаниям.

Эти меры направлены на то, чтобы обнаружить заболевание до появления первых симптомов, что значительно повышает шансы на успешное лечение и сохраняет жизни.