Диспансеризация спасла жизнь 59‑летнему преподавателю из Челябинска

После стандартной проверки здоровья мужчину направили на операцию в кардиоцентр

Преподаватель челябинского техникума имени Яковлева прошел диспансеризацию и спас свою жизнь. Во время обследования у 59-летнего пациента обнаружили тотальный износ сосудов. Мужчине грозил инфаркт миокарда. Однако медики отвели эту беду, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

На диспансеризацию Игорь Смирнов собрался, когда отметил ухудшение самочувствия.

«Давление стало прыгать, пульс какой-то медленный, и жжение в груди появилось. Решил — схожу на диспансеризацию. Просто провериться, вдруг что-то серьезное», — рассказывает пациент.

Терапевт отделения, где проходит диспансеризация, изучил анализы пациента и направил его к кардиологу, а уже узкий специалист нашел нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. Сосуды были изношены на 80 процентов. Мужчину отправили на операцию в кардиоцентр. Сейчас преподаватель восстанавливается после шунтирования сосудов.

«Диспансеризация нужна не для галочки. Это шанс заметить то, что вы сами можете не почувствовать. Даже если вы ощущаете себя здоровым, важно, чтобы вас посмотрел врач. Это бесплатно. Это — быстро. Но может сыграть главную роль в вашей жизни», — говорит главный врач челябинской поликлиники № 8 Андрей Сорвилов.

Напомним, с 18 до 39 лет диспансеризацию нужно проходить один раз в три года, а после 40 лет — каждый год.