Директору челябинского предприятия вынесли приговор за сокрытие средств от налогов

Виновного оштрафовали на 200 тысяч рублей

В Челябинской области суд вынес приговор директору коммерческой организации. Он признан виновным в сокрытии денежных средств или имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, сообщили в пресс-службе следственного управления СК региона.

В течение 2020—2021 года налоговыми органами были вынесены решения о взыскании с организации недоимки по налогам и выставлены инкассовые поручения на сумму более 38 миллионов рублей. Он сокрыл деньги организации, на которые должно было быть наложено взыскание.

«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в сумме 200 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Ущерб, причиненный бюджету РФ, осужденный возместил в полном объеме.