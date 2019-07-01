/ Директора водоканала в Челябинской области наказали за некачественную воду

Количество марганца в ней превысило нормативы в 6 раз.

Вода в Троицке сейчас полностью пригодна для употребления, но еще несколько месяцев назад лабораторные исследования показали серьезные превышения марганца. Вещества было почти в 6 раз больше, чем предполагают нормативы. На такое заявление сразу отреагировала прокуратура, организовав проверку в отношении руководства Троицкого водоканала. Виновным признали директора предприятия.

По результатам внесенного прокурором города постановления об административном правонарушении директор ООО «Троицкий водоканал водоснабжение» привлечен к административной ответственности по статье 6.5 КоАП РФ — «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде». — сообщил сайту «Первый областной» помощник прокурора города Троицка Евгений Наймушин.

Штраф, который наложили на директора, равняется 11 тысячам рублей. Руководитель предприятия отмечает, что согласен с наказанием, хотя и действовал в интересах города.

Марганец поднялся в 6 раз. Он не превысил существенного ухудшения, но превысил гигиенические нормы. За то, что я не отключил водоснабжение всего города, я и получил данный штраф. — прокомментировал сайту «Первый областной» директор троицкого водоканала Павел Ерохин.

При этом жители города не заметили изменений в качестве воды или ее вкусе. Дело в том, что превышение марганца можно выявить только в лаборатории.