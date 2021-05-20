В Копейске уволили директора водоканала

Такое решение принял глава города Андрей Фалейчик

Директора МУП «Копейские cиcтeмы водоснабжения и водоотведения» Дмитрия Панова в четверг, 20 мая, освободили от занимаемой должности. Такое распоряжение подписал глава Копейска Андрей Фалейчик.

«Глава Копейского городского округа Андрей Фалейчик освободил от занимаемой должности генерального директора МУП „КСВВ“ Д. В. Панова», — сообщается на сайте мэрии Копейска.

Ранее жители Копейска пожаловались губернатору Алексею Текслеру на проблемы с водой не только в городе, но и в поселках округа. Сейчас в Копейске работают три водовоза, которые обеспечивают питьевой водой жителей по заявкам. Причиной нехватки воды иногда становятся незаконные врезки в систему водоснабжения, также трафик воды увеличился из-за аномальной жары. Власти городского округа пытаются решить проблему через увеличение мощностей подачи из Челябинска.

Глава Копейска давал поручение проводить постоянный мониторинг ситуации с водоснабжением города. Мэр предупредил коммунальщиков, что в случае, если ответственные лица не справятся, в отношении них могут последовать кадровые решения.

О создании муниципального предприятия «Копейские системы водоотведения и водоснабжения» (КСВВ) мэрия заявила в начале 2021 года. Это был переход от предыдущего гарантирующего поставщика этих услуг — челябинского МУП «ПОВВ».



Напомним, губернатор Алексей Текслер 18 мая провел по ВСК совещание с главами районов, где особое внимание поручил уделить водоснабжению.