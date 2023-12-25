Директора школ из Ясиноватой посетили учебные заведения Челябинской области

Руководители изучают опыт южноуральских коллег

Южный Урал помогает школам Донбасса встроиться в образовательную систему России. На прошлой неделе с рабочим визитом в Челябинскую область приезжали директора трех школ из подшефного города Ясиноватой, сообщает в личном телеграм-канале первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Директора побывали в школах Челябинска и Миасса, посетили различные организации дополнительного образования, «Курчатов Центр», Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования, а также Областной центр диагностики и консультирования и Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет.

До этого Челябинская область принимала детей из Ясиноватой: с октября по декабрь в миасской школе № 20 обучались 74 ребенка в сопровождении 5 педагогов. Еще 13 подростков 14—16 лет прошли курсы по специальностям «повар» и «сварщик» на базе Златоустовского техникума технологий и экономики. Обучение в родном городе для них затруднено: из-за близости линии фронта школы работают в дистанционном режиме.