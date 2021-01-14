Директора нацпарка «Таганай» забрали в Минприроды РФ

Алексей Яковлев будет курировать в Минприроды РФ вопросы развития охраняемых природных территорий

Как сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области, регион сегодня лишился менеджера от экологии с десятилетним стажем: директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев уходит на повышение в федеральное министерство природных ресурсов и экологии. Алексей Михайлович назначен заместителем руководителя департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ).



Известно, что Яковлев уже встречался с министром природных ресурсов РФ Александром Козловым и непосредственным начальником — также только что утвержденной в качестве директора департамента Ириной Макановой. Министр, в частности, отметил, что одна из основных задач Макановой и Яковлева — реформа системы управления в сфере ООПТ. Вопрос сложный, учитывая, что штат сотрудников, работающих с особо охраняемыми природными территориями в России, — порядка 11 тысяч человек.

«Уверен, опыт работы в национальном парке „Таганай“ — непосредственно на земле — поможет вам на госслужбе. Вы, как правая рука, сможете давать компетентные советы и задавать направления», — цитирует Александра Козлова пресс-служба губернатора Челябинской области.

Алексей Текслер также поздравил Яковлева с повышением.

«Вы проделали огромную работу по развитию „Таганая“. Красоты нашего национального парка теперь хорошо известны по всей России и за ее пределами, это популярный туристический маршрут нашей области. Теперь наши нацпарки и особо охраняемые природные территории будут под особым вниманием на федеральном уровне», — отметил глава региона.

Добавим, Алексей Яковлев руководил нацпарком «Таганай» с 2010 года. С 2019 года на него легла еще и забота о свежеобразованном НП «Зигальга», переданном в управление «старшему брату». Сам же «Таганай» — одна из самых знаменитых достопримечательностей Челябинской области и серьезная точка притяжения для любителей походного, «лесного» туризма.