Директора челябинской школы наказали за платные рабочие тетради учеников

Родители написали жалобу в прокуратуру

Директора челябинской школы № 104 привлекли к дисциплинарной ответственности за то, что родители учеников покупали рабочие тетради на свои деньги. Об этом в среду, 11 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

На нарушение прав учащихся в прокуратуру пожаловался один из родителей. После этого в школе провели проверку.

«Установлено, что рабочие тетради не включены в перечень обязательных учебных пособий и школой не закупаются. При этом домашние задания по таким тетрадям учителя задают. Тетради куплены за счет родителей. Решение о покупке принималось на родительских собраниях»,

— говорят в прокуратуре.

После проверки директор школы получила предупреждение. Также надзорное ведомство потребовало от школы устранить нарушения.

Перед началом 2022/23 учебного года аналогичный конфликт разгорелся в челябинской гимназии № 76. После жалобы одного из родителей директор полностью запретила учителям использовать рабочие тетради для обучения школьников. Это вызвало возмущение других родителей.

Как пояснили в прокуратуре, обучение школьников по тетрадям, которые куплены за счет родителей, все же возможно. Правда, для этого школа должна соблюсти определенную процедуру.

«Если рабочие тетради не закупаются за счет школы, но родители и учитель хотят использовать их для учебы, нужно провести родительское собрание и передать директору школы протокол собрания и совместное решение о закупке тетрадей. Тогда претензий со стороны прокуратуры к школе не будет. Кстати, решение должны подписывать только те, кто готов платить за пособия»,

— рассказала ИА «Первое областное» помощник прокурора города Челябинска Дарья Белкова.



Если рабочая тетрадь входит в учебно-методический комплект по предмету, она должна выдаваться бесплатно. Иначе школа нарушит принцип доступности образования.Ранее на вопросы родителей о порядке покупки рабочих тетрадей ответила у полномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

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