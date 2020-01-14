Директор реабилитационного центра, где жила изъятая у тёти девушка, уволен

Информацию подтвердили в Минсоцотношений Челябинской области.

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Уволили директора Копейского реабилитационного центра для лиц с умственной отсталостью. В данном учреждении почти год провела недееспособная Лиза Кудрявцева, которую с сёстрами изъяли у тёти-опекуна.

О том, что кадровое решение принято, сообщили в Министерстве социальных отношений Челябинской области.

«Всё верно, по директору принято кадровое решение. Договор с ним будет расторгнут», — подтвердили сайту «Первый областной» в пресс-службе ведомства.

Причиной стали нарушения, связанные с содержанием пациентов. Проверка в центре прошла после скандала с изъятием детей у тёти-опекуна. Одна из воспитанниц — 20-летняя Лиза — попала в учреждение в Копейске. Бывший опекун заявила, что там за девушкой плохо ухаживают. За почти год Лиза потеряла в весе 700 граммов и сейчас весит всего чуть более 18 кг. В Минсоцотношений посчитали, что персоналу центра не хватило компетенции, чтобы подобрать для пациентки правильное питание. Руководство могло бы обратиться к специалистам паллиативной службы, но не сделало этого.

«Взаимодействие с медицинскими организациями было выстроено не на должном уровне. На мой взгляд, руководитель учреждения не приложил должных административных усилий и не принял меры. Поэтому меры будем принимать мы, как учредители. Я считаю эту ситуацию недопустимой», — подчеркнула министр социальных отношений Ирина Буторина.

Сейчас Лизу перевели в челябинскую больницу, где стабилизируют её состояние.