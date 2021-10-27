Вакцинация препаратом «Спутник V» показала наилучшую эффективность по отношению ко всем вариациям коронавируса, включая новый вид штамма «Дельта» AY.4.2. Слова директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга приводит «РИА Новости».
«Вакцина „Спутник V“ эффективна против всех вариантов, ни один из вариантов не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным вариантом», — сказал Гинцбург в интервью с «РИА Новости».
По его словам, новые варианты «Дельты» по распространению не превышают десятой доли процента от общего числа заражения коронавирусом, во всяком случае в Москве.
25 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что штамм АY.4.2 обнаружен в Москве и Подмосковье. По ее словам, в столичном регионе отмечены три таких случая. Эксперты указали, что в составе AY.4.2 — две мутации в спайковом белке, что увеличивает его проникновение в клетки и обеспечивает повышенную заразность. Специалисты продолжают изучать и наблюдать за происходящим.
Напомним, что в России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».
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