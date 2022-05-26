Директор национального парка «Зюраткуль» получил звание «Рыцарь леса»

Награду вручают лучшим инспекторам особо охраняемых природных территорий

Директор национального парка «Зюраткуль» Александр Брюханов удостоился звания «Рыцарь леса», сообщили сегодня, 26 мая, в пресс-службе нацпарка. Звание присваивают с 1994 года лучшим защитникам диких животных и среды их обитания.

Вместе с Александром Брюхановым рыцарями леса также стали два инспектора национального парка «Зюраткуль» Игорь Грибанов и Виктор Игнашов.

Александр Брюханов работает в нацпарке «Зюраткуль» 28 лет. Под его руководством для охраны территории парка была создана мобильная патрульная группа, причем директор лично участвует в патрулировании леса. Также в 2020 году под руководством директора обустроена новая экологическая тропа вдоль берега озера Зюраткуль, возведены мосты через реки Большая Сатка и Березяк.

«Только в период с 2019 по 2022 год под его руководством было изъято 2 единицы огнестрельного оружия, составлено 270 протоколов, выявлено 6 фактов незаконного лова рыбы, изъято 48 капканов, обнаружено и снято 3 петли на лося. По фактам незаконной добычи животных возбуждено 3 уголовных дела, подано 4 судебных иска по незаконному захвату земли, получено возмещение ущерба за незаконную охоту на 345 тыс. рублей», — подчеркнули в пресс-службе нацпарка.

Звание «Рыцарь леса» в 1994 году учредили Фонд защиты диких животных Республики Башкортостан и Русское географическое общество. За все время знаки «Рыцарь леса» получили более 540 государственных инспекторов, некоторые из них — посмертно.