Директор копейского водоканала Павел Чулков покинул свой пост

На предприятии бизнесмен проработал менее полугода

Директор МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» (КСВВ) Павел Чулков уволился по собственному желанию, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе администрации города. Незадолго до отставки Чулкова правоохранительные органы провели на предприятии выемки документов.



В мэрии отказались связать действия правоохранительных органов и отставку руководителя.

«Действительно, на предприятии проходили следственные действия. Причины нам неизвестны. Администрация Копейского городского округа оказывает полиции всю необходимую помощь», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Этой версии придерживается и сам Павел Чулков в комментарии Первому областному информационному агентству.

«Уволился, потому что предложили более высокооплачиваемую работу. Выемки никак не связаны с мои решением», — сообщил Павел Чулков в переписке в мессенджере «Телеграм».

Сразу после разговора с журналистом Павел Чулков удалил переписку.

Напомним, Павел Чулков, в прошлом — руководитель компании «Южуралводоканал», был назначен директором МУП КСВВ в апреле 2022 года, то есть проработал менее шести месяцев. По данным источника Первого областного информагентства, одной из причин увольнения Чулкова могли стать непростые отношения с трудовым коллективом компании.