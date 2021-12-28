В физкультурно-оздоровительном комплексе «Таганай» в рамках проекта «Урок с Чемпионом» прошла встреча директора ХК «Трактор» Ивана Савина с хоккеистами спортшколы № 7 и учащимися средней школы № 15, сообщает администрация Златоустовского округа.
Представители «Трактора» вручили джерси Альберта Яруллина за самый интересный вопрос защитнику команды «Таганай-2008» Кириллу Анюхину. Напомним, что школьники совсем недавно уже имели возможность пообщаться с российским хоккеистом онлайн и теперь перед Новым годом встретились лично.
Проект существует уже не первый год. Он знакомит молодежь со спортсменами Южного Урала и пропагандирует спорт и здоровый образ жизни. Прошлой зимой школьники уже встречались в подобном формате с игроком молодежной команды клуба. Первооткрывателем проекта стал голкипер «Белых медведей» Борис Соломатин.
Отметим, что данная встреча далеко не последняя. Уже в 2022 году дети отправятся в Челябинск на ледовую арену «Трактор», чтобы поддержать любимую команду.
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