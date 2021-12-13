Директор хоккейного клуба «Трактор» принял участие в проекте «Урок с чемпионом»

Иван Савин пообщался со школьниками Златоуста

Директор хоккейного клуба «Трактор» Иван Савин входе проекта «Урок с чемпионом» пообщался со школьниками Златоуста. Главной задачей проекта является знакомство юных златоустовцев с известными спортсменами родного края, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».



Проект существует уже не первый год. Он знакомит юных ребят со спортсменами Южного Урала и пропагандирует спорт и здоровый образ жизни.



Иван Савин на протяжении часа отвечал на самые актуальные вопросы учеников школы № 15 по видеоконференции. Детей интересовали разные стороны жизни хоккейного клуба: от главных исторических моментов до важных задач в этом сезоне, а также сам путь Ивана Савина в большом спорте.



Хоккейный клуб «Трактор» не первый раз принимает участие в этом социальном проекте. Прошлой зимой школьники уже встречались в подобном формате с игроком молодежной команды клуба. Первооткрывателем проекта стал голкипер «Белых Медведей» Борис Соломатин.

