Директор из Челябинска бросила мегаполис и развела перепелов в деревне

Ферма теперь содержит 5 тысяч птиц восьми пород

Валерия Соломина из Челябинска в прошлом — экономист, руководитель сети розничных магазинов, а сегодня — жительница деревни Смольная Сосновского района и фермер. О том, как маленькие птицы, которые умещаются на ладони, исполнили ее мечту стать независимой от работодателя, и о жизни в деревне после крупного города — в нашем материале специально ко Дню сельского работника.

Дмитрий и Валерия Соломины — обычная городская семья из Челябинска. В родном Тракторозаводском районе у них был свой дом. Глава семьи занимался отделочными работами и строительством, супруга — работала в торговой сфере. Но в 2020 году во время пандемии, когда все сидели по домам и работали удаленно, Валерия выезжала на работу в 15–17 магазинов торговой сети. Женщина так устала, что решила: жизнь и работу надо менять.

«У нас был маленький участок и небольшой сарай на нем. Я подумала, что надо чем-то заниматься для прибыли. В то же время хотелось уже как-то заземлиться: делать что-то для души, питаться здоровыми продуктами и обрести какой-то нормальный ритм жизни, а не эту беготню. Выбор пал на перепелок, они занимают меньше всего места. Постепенно мужа и детей я „подтянула“ к процессу их содержания — и пошло-поехало», — рассказывает Валерия.

Для начала женщина отучилась на птицевода, получила не только необходимые знания, но и документы. Нужно было масштабироваться. И тогда семья решилась на переезд. Выбор пал на деревню Смольную, что в 48 км от Челябинска. Здесь семья нашла здание старой столовой, построенной еще в советское время, когда в столовых кормили бригады полеводов и животноводов.

«Мы сделали такой ремонт, чтобы можно было заселить птиц. Сначала думали, что будем ездить сюда из Челябинска, потом даже рассматривали покупку дома. Но в итоге выделили комнаты на квартиру себе здесь же, в здании столовой», — рассказывает Валерия и проводит экскурсию по залам фермы.

В большом помещении от пола до потолка разместили многоэтажные клетки с птицами. Эти клетки изготавливает сам глава семьи. В каждой — по несколько десятков голов перепелок. Птица, похожая на переросшего воробья, разного оперенья: естественного, трехцветного (такие перепелки встречаются в природе), и белого. Последний вид — это уже перепелка мясной породы, если можно так сказать, потому средний вес тушки — 200 граммов. В продажу идут и мясо, и яйцо: в неделю ферма производит 12–15 тысяч яиц и 50 кг мяса.

«В этом году мы обратились в центр „Мой бизнес“, специалисты помогли нам получить субсидию по соцконтракту. На полученные 350 тысяч рублей мы купили то оборудование, в котором нуждались для расширения оборота, но позволить себе купить пока не могли. Взяли инкубатор, морозильные камеры, перосъемную машину и генератор», — рассказывает Валерия.

Оказывается, в поселке часто случаются перебои с электроснабжением. Птенцам же нужны тепличные условия для роста: тепло, определенная влажность, инфракрасная лампа. Теперь с генератором проблемы с электричеством уже не страшны.

Ферма Соломиных — бесперебойный процесс: в помещении родительского стада перепелки несут яйцо, которое закладывается в инкубатор. В нем оно «доходит» 17 дней, затем вылупляются птенцы размером меньше грецкого ореха. В отдельном помещении — ясли и детский сад для малышей, здесь потеплее и... звонче. Затем подросшую птицу помещают в клетку взамен той, что отправлена на убой. В зависимости от породы перепелка предназначена на яйцо или мясо.

«Теперь мы стали избирательны в покупателях, ценим свое время и работу. Я стараюсь отдавать крупными партиями переработчиками, но есть и частные заказы, постоянные клиенты. Продукция очень полезна для детского питания, при диабете, заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Мы коптим и вялим мясо, маринуем и коптим яйцо, готовим тушенку. Некоторые покупатели удивляются: что там есть! Но это же продукт не повседневного обеда, скажем так. Никто же не спрашивает, почему, например, креветка не размером с морского окуня», — говорит Валерия.

Во дворе фермы на свободном выгуле ходят куры, цесарки, гуси и индюки. Валерия решила: птицевод с дипломом должен разводить все доступные виды крылатых.

«Жизнь как будто разделилась на „до“ и „после“. Дети выросли, стали самостоятельными, настало время жить и заниматься тем, что нравится. Я давно задумывалась о жизни в деревне. Но мы никак не решались. Теперь у нас за фермой березовый лес и, несмотря на физический труд и заботы, с которыми сталкивается каждый бизнесмен, мы отдыхаем душой. Впервые за много лет я стала спать по ночам, избавилась от бессонницы. Теперь уже свою деревенскую жизнь мы не променяем на городскую»,

— резюмирует фермер.