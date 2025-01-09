Директор челябинской гимназии поприветствовал школьников мемом

И назвал пять шагов, помогающих влиться в учебу после новогодних каникул

Уже на этой неделе многие школьники возвращаются к учебе. Директор челябинской гимназии № 1 Дамир Тимерханов опубликовал в телеграм-канале гимназии забавное приветствие-мем, адресованное ученикам, и рекомендации, как вернуться в рабочее состояние.







Фото: телеграм-канал «Гимназия № 1 Челябинска»

Руководитель гимназии признал, что одни на учебу пойдут с радостью, а другие — с грустью. Дамир Галиханович призвал школьников накануне открыть тетради и учебники и вспомнить, на каком учебном материале остановились. Нужно также посмотреть расписание.

«Постарайся выдержать режим дня и лечь вовремя спать. Здоровый полноценный сон — залог твоего завтрашнего настроения. Не переедай на ночь и обсуди с родителями свой завтрак. Это настроит всех на бодрое утро», — перечислил директор гимназии.

Он посоветовал надеть праздничную одежду, настроиться на радостную встречу с учителями, одноклассниками, а также не «зависать» в телефоне.

Напомним, сегодня в России началась самая короткая рабочая неделя.