Директор челябинской фирмы по ремонту теплосетей уклонился от уплаты налогов на 45 млн рублей

Возбуждено уголовное дело, следствие ищет других причастных к преступлению

Директор фирмы в Челябинске три года уклонялся от уплаты налогов, бюджет РФ недосчитался 45 млн рублей, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СКР.

Сообщается, что в 2018-2020 годах директор общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в Тракторозаводском районе Челябинска, специализирующегося на коммерческой деятельности по ремонту теплосетей, уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере на общую сумму более 45 млн рублей. По данным следствия, он сделал это путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений о налоговых вычетах по налогу на добавленную стоимость по фиктивным финансово-хозяйственным взаимоотношениям с подрядными организациями.

В отношении руководителя ООО возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Следователи ищут лиц, причастных к совершению преступления. В ходе расследования будут приняты меры, направленные на полное возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе РФ.