Директор Челябинского юридического колледжа ответит за непристойные танцы студенток

Руководство заведение обязали наладить профилактическую работу

«Профилактическая работа среди студентов должностными лицами образовательного учреждения должным образом не налажена, что требует безотлагательного принятия исчерпывающих мер, направленных на их устранение. По результатам проверки прокуратурой района директору юридического техникума внесено представление»,

— сообщили в региональной прокуратуре.