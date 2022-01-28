Прокуратура Челябинска не оставила без внимания видеозаписи провокационного характера, которые студентки Челябинского юридического колледжа выкладывали в известную социальную сеть Tik-Tok, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Надзорное ведомство решило, что в образовательном учреждении плохо организована профилактическая работа с учащимися. Прокуратура ссылается на федеральный закон в соответствии с п.1 ст.4 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ, который гласит, что образовательные организации входят в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
«Профилактическая работа среди студентов должностными лицами образовательного учреждения должным образом не налажена, что требует безотлагательного принятия исчерпывающих мер, направленных на их устранение. По результатам проверки прокуратурой района директору юридического техникума внесено представление», — сообщили в региональной прокуратуре.
Напомним, что в начале года в Tik-Tok появились видеоролики, на которых студентки юридического колледжа танцуют под тюремный шансон и сплетничают о нарушениях в учебном заведении. Девушки записывали видео в курсантской форме.
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