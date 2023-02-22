Дипломы бакалавриата продолжат котироваться в России и за рубежом — Валерий Фальков

В РФ планируют ввести новую систему высшего образования

Дипломы, полученные по программам бакалавриата, продолжат котироваться в России и за рубежом после введения в РФ новой системы образования. Об этом журналистам сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, передает ТАСС. Также он уточнил, что программы аспирантуры сохранят, их выделят в отдельный вид подготовки.

«Конечно, дипломы будет котироваться. И за рубежом в том числе, все будет соотносимо. Это касается и полученных ученых степеней»,— цитирует ТАСС Валерия Фалькова.

При этом он уточнил, что в целом изменения в работе преподавателей и студентов в связи с принятием новой системы высшего образования будут минимальными.

Также Валерий Фальков уточнил, что, поскольку новая система предполагает возвращение к традиционной системе по базовой подготовке специалистов со сроком обучения до шести лет, аспирантура и специализированное высшее образование будут выделены в отдельный уровень для подготовки исследовательских кадров.

Министр науки и высшего образования РФ также добавил, что новая система образования в России, о которой накануне заявил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, предполагает возможность бесплатного поступления в магистратуру после любого базового высшего образования.