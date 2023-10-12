Династия педагогов из Челябинской области признана одной из лучших в России

Семья Струковых стала лауреатом Всероссийского конкурса

Семья Струковых из Златоуста стала лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшая педагогическая династия», который прошел в Уфе. Общий педагогический стаж семьи составляет 238 лет, сообщили в пресс-службе Акмуллинского университета, где прошел конкурс.

Династию Струковых представила Елена Струкова, директор школы № 13 поселка Центрального. На конкурс она приехала со своими мамой и папой — тоже преподавателями. Конкурсантов оценивали в трех номинациях: «Фундамент будущего» с общим педагогическим стажем до 150 лет, «Призвание быть» со стажем от 151 до 300 лет и «Из века в век» со стажем более 300 лет. Династия Струковых стала лауреатом I степени в номинации «Призвание быть».

Абсолютным победителем конкурса стала династия Любавиных-Страшновых из Псковской области — их общий педагогический стаж составил 565 лет.

Всего участие во Всероссийском конкурсе приняли представители учительских династий из 20 российских регионов. Они не только рассказывали о своей династии, но и проводили «Разговоры о важном» для школьников и студентов, читали лекции о выдающихся педагогах и наставниках своих регионов, а также принимали участие в различных культурных и образовательных мероприятиях.

Конкурс проводится ежегодно с 2012 года. В этом году он был посвящен Году педагога и наставника.

