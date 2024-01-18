Династия металлургов представит Челябинскую область на форуме в Москве

На выставке «Россия» чествуют семьи со всей страны

С 19 по 23 января в рамках международной выставки «Россия» (Москва, ВДНХ) пройдет всероссийский семейный форум «Родные — Любимые». Челябинскую область на мероприятии будет представлять трудовая династия Титовых с Магнитогорского металлургического комбината. Об этом сегодня, 18 января, сообщила пресс-служба правительства Челябинской области.

Участниками специальной программы форума станут более 1000 человек со всей страны. Это представители семейных и профессиональных династий; многодетные, молодые семьи и пары с приемными детьми; потомки выдающихся личностей; семьи Героев России и ветеранов СВО, а также семьи активистов «Движения первых».

С 20 по 22 января они примут участие в конкурсе «Династии России». Его задача — помочь родителям и детям лучше узнать друг друга, сплотить семьи вокруг общих ценностей и положить начало традициям совместного творчества.

Семьям-конкурсантам предстоит выполнить несколько заданий: провести экскурсии по экспозициям своих регионов на выставке «Россия», рассказать о достижениях земляков и памятных местах малой Родины; подготовить творческое выступление на сцене семейным коллективом, а также приготовить блюда по семейным рецептам и ответить на вопросы межпоколенческой викторины.

Все участники конкурса получат призы и памятные подарки от партнеров форума.