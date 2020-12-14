Дима Ащепков провёл тренировку с «Трактором»

Мальчик, чьё новогоднее желание исполнил Владимир Путин, поучаствовал в занятии с основным составом «чёрно-белых».

Дима Ащепков — мальчик, чьё новогоднее желание исполнит президент России Владимиру Путин, провёл тренировку с «Трактором». Накануне он побывал на арене «чёрно-белых» и вышел на лёд вместе с основной командой, приняв участие в подготовительном процессе команды. Об этом в понедельник, 14 декабря, «Первому областному» рассказали в пресс-службе «Трактора».



«Совсем скоро Дима отправится в Москву, а пока он ждёт официального приглашения, „Трактор“ решил позвать всю семью Ащепковых в гости на одну из тренировок и подготовить юного хоккеиста к предстоящей встрече»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе челябинцев.

В рамках тренировки Дима Ащепков покатался с хоккеистами «чёрно-белых» и отработал несколько игровых компонентов. В частности, мальчику удалось несколько раз поразить ворота с передач капитана «Трактора» Сергея Калинина. Каждый гол игроки встречали радостными выкриками и стуками клюшек по льду. В конце тренировке вся команда, включая главных тренеров, отбила Диме Ащепкову кулачки. Отметим, история взаимоотношений Димы Ащепкова и «Трактора» началась в 2012 году. Челябинский клуб и воспитанник «чёрно-белых» Евгений Кузнецов, игравший тогда за родную команду, помогли мальчику в лечении рака крови.

«Для помощи мальчику в ледовой арене был организован благотворительный матч, инициаторами которого выступили Евгений Кузнецов, Евгений Медведев и хоккейный клуб „Трактор“. Усилия во благо не пропали даром. Вот уже шестой год у девятилетнего Димы болезнь находится в стадии ремиссии»,— отметили в пресс-службе челябинцев.

Напомним, Дима Ащепков стал известен на всю страну после благотворительной акции «Ёлка желаний». Именно его письмо с желанием покататься на Красной площади вместе с Владимиром Путиным достал президент страны. По словам родителей Димы Ащепкова, уже в ближайшее время вся семья отправится в Москву, а сейчас они ждут официального приглашения.