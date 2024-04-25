«Диктант Победы» проведут в Музее почты Челябинска

Участникам предстоит ответить на 25 вопросов

В пятницу, 26 апреля, в Музее почты Челябинска пройдет «Диктант Победы» на знание истории Великой Отечественной войны. Вопросы посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, выходу советских войск на границы СССР, писателям-фронтовикам, а также другим юбилейным датам, сообщили в пресс-службе «Почты России».



«Диктант Победы» пройдет в шестой раз. В этом году он состоит из 25 заданий. 15 из них — с выбором варианта ответа и 10 — с кратким ответом.

В Музее почты Челябинска диктант пройдет во второй раз. Там участники смогут увидеть экспонаты времен Великой Отечественной войны: письма-треугольники, открытки, военную форму и другое.

Сбор участников — в 12:00, написание диктанта начнется в 14:00. В этом году мероприятие пройдет на 27 тысячах площадок в 60 странах мира. Вопросы перевели на восемь языков: английский, французский, испанский, польский, сербский, монгольский, китайский и греческий.