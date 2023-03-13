Дикая косуля гуляет по дворам Снежинска

Горожане засняли лесную гостью на видео

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В воскресенье, 12 марта, жители Снежинска сняли во дворе многоэтажки лесную косулю. Видимо, она случайно забрела в жилые кварталы и не может выбраться на свободу.

Косуля бегает по сугробам у лавочек и машин, но не знает, куда податься, ведь со всех сторон двор окружают бетонные стены. Люди стараются не подходить к животному близко, чтобы не испугать. И восхищаются лесной гостьей.

«Сегодня у нас во дворе на улице Забабахина, 36, 38, 40, бегало настоящее чудо. Божественно и волнительно. Божественно, что мы живем рядом с живой природой. Волнительно, так как боимся ей навредить»,

— пишет в городской паблик автор видео.

Жители Снежинска предполагают, что косуля еще мала и отбилась от мамы, а потом по ошибке вышла из леса к людям.