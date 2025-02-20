Дикий глухарь стал гостить на частном подворье в Челябинской области

С начала 2025 года птица прилетает к одному из домов в Еткульском районе



Дикая птица стала прилетать на подворье семьи Шантариных в Еткульском районе. Это удивительно, так как обычно глухарь старается избегать людей. Он живет в глухой тайге, питается хвоей и листьями, пояснил представитель Минэкологии Андрей Питовин.

Но факт остается фактом. Теперь в деревню Лебедевка уже второй месяц наведывается глухарь. Местные жители считают, что это самочка и назвали птицу Кумушкой. Между тем как в Минэкологии по фото определили, что лесной гость — самец.





Владимир и Татьяна Шантарины подкармливали птицу кусочками булки. Затем специально для лесного гостя стали готовить семечки, горох и специальную зерновую смесь, сообщает газета «Искра».

Кумушка быстро привыкла к людям и стала регулярно навещать своих новых друзей. Она гуляет по саду и огороду, сидит на заборе и не боится присутствия людей. Владимир Васильевич, опытный охотник и любитель природы, с удовольствием наблюдает за птицей и фотографирует ее.

Специалисты предполагают, что такое необычное поведение глухарки может быть связано с изменениями климата или генетическими особенностями. В последние годы глухари всё чаще появляются в деревнях, что может свидетельствовать о снижении их стайности и изменении кормовой базы.

Жители Лебедевки надеются, что Кумушка будет продолжать радовать их своими визитами и, возможно, оставит на их земле крепкое глухариное потомство. Глухарь издавна считался птицей счастья и оберегом семейного очага, и его появление в деревне воспринимается как добрый знак.