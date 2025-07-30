Диких животных в Челябинской области считают по следам, норам и голосам

Учет ведут почти круглый год

В охотничьих угодьях и государственных заказниках Челябинской области продолжают считать диких животных. В холодное и теплое время года методы подсчета, как и виды животных, разные. Зимой по следам на снегу считают косуль, лосей, зайцев и других. С апреля переходят преимущественно к птицам, небольшим и полуводным животным. И тут каких видов учета только не применяют. Подробнее о них рассказали в региональном Минэкологии.

Бурых медведей, например, считают по следам, барсуков — по норам. Болотно-луговых обитателей — чибисов, коростелей, травников и других — считают по голосам. Степных и полевых птиц, а также серых ворон — по голосам и гнездам. Их инспекторы уже пересчитали.

До конца ноября предстоит определить численность водоплавающих птиц — по выводкам, бобров, норок и других полуводных животных — по следам и поселениям. Енотовидных собак будут считать после выпадения первого снега.

Особое внимание уделят кабанам — для профилактики распространения африканской чумы свиней.

Все данные о численности диких животных, собранные с 1 апреля 2025 года, представят охотпользователям и ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» до 1 апреля. Также информация будет передана в Минэкологии России.