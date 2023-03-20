Дикая косуля вновь попалась на глаза жителям Снежинска

Животное гуляло неподалеку от ЖК

В минувшее воскресенье жители Снежинска вновь заметили косулю. В этот раз животное гуляло в лесу, расположенном неподалеку от жилого комплекса. Об этом очевидцы рассказали ИА «Первое областное».

«Увидели косулю прямо во дворе жилого комплекса „Янтарный“. Гуляет бесстрашно даже несмотря на то, что в этом лесу в ЖК часто выгуливают собак»,— рассказала местная жительница.

Косуля попадается на глаза снежинцам уже не в первый раз. Меньше недели назад местные жители увидели животное во дворах жилых домов по улице Забабахина. Косуля растерянно бегала по сугробам между машинами и жилыми домами.