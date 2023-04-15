Диетологи рассказали, в каких количествах можно употреблять яйца, кулич и творожную пасху

Главные праздничные блюда будут стоять на столах верующих 16 апреля

В предстоящее воскресенье, 16 апреля, православные христиане отметят Пасху. В этот день многие верующие завершают пост и будут лакомиться главными пасхальными угощениями — творожной пасхой, куличом и яйцами. Диетолог и терапевт Минздрава России Софья Елиашевич и главный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян рассказали, сколько чего можно съесть, чтобы не навредить своему здоровью, фигуре, а также не заработать расстройство кишечника.

«Яйца являются продуктом, содержащим эталонный белок с полным аминокислотным составом. С другой стороны, желток яиц содержит кладезь жирорастворимых витаминов и холестерина. Следовательно, здоровому человеку за один присест можно употребить 1-2 яйца»,— рассказала Софья Елиашевич.

При этом диетолог отметила, что красить яйца лучше натуральными красителями — свеклой, луковой шелухой, куркумой, морковным соком. От искусственных красителей лучше отказаться, поскольку они могут вызвать аллергию.

Разовая норма творожной пасхи — 50-100 граммов. Это блюдо содержит белок с высокой биологической ценностью, жиры и простые углеводы.

Что касается кулича, то он, по словам Виктора Тутельяна, является довольно калорийным, поэтому злоупотреблять им не стоит: кусочка будет достаточно.

«Куличи — это источник энергии, вкуса и радости. От одного съеденного кусочка никому плохо не будет, поэтому не нужно себя лишать этого удовольствия. Но людям, предрасположенным к сахарному диабету, надо быть аккуратнее»,— предупредил главный диетолог Минздрава РФ.

Тем, кто соблюдал пост, разговляться нужно аккуратно. Главные правила — постепенно повышать нагрузку на организм и не набрасываться на жирную и копченую пищу.

Подробнее о празднике Пасхи читайте в нашем подробном материале.