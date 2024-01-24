В Магнитогорске воспитанник «IT-куба» Ильфат Тучибаев представил свой новый проект — антидроновое ружье. Со своей разработкой юный изобретатель занял третье место на всероссийском конкурсе изобретателей в Сочи, сообщает газета «Магнитогорский металл».
Ильфат учится в девятом классе 56-й школы. Там он впервые увлекся наукой и IT-технологиями. В «IT-кубе» он продолжает учиться программированию, а сейчас еще и работе с беспилотными летательными аппаратами.
«Занимаюсь с третьего класса, когда в школе открылся кружок по робототехнике. Собирали роботов на основе Arduino. Тоже участвовал в различных конкурсах. Потом пошёл в кванториум, там год занимался в хай-теке. И когда открылся „IT-куб“, перешел сюда. Здесь уже второй год», — рассказал Ильфат Тучибаев.
Свою разработку школьник «Ручной комплекс противодействия БПЛА «9 ВАЛ» представил на фестивале Всероссийского общества изобретателей «Наука и изобретения для жизни». Он занял третье место в номинации «Юный изобретатель».
Его антидроновое оружие создано, чтобы создавать помехи в системе управления беспилотником. Конструкция получилась компактной, мощной и эффективной. Разработка магнитогорского изобретателя стоит 60 тысяч рублей, тогда как у представленных на рынке цена от 250 тысяч.
Напомним, что ранее специалисты ЮУрГУ и тракторного завода «ДСТ-Урал» разработали погрузчик МТ2 на дистанционном управлении. Новый бульдозер на первой рабочей неделе 2024 года прошел испытания и расчистил снежные завалы возле вуза. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ. Машина также способна обезвреживать противопехотные мины, что уже успешно выполняет в зоне проведения СВО.
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