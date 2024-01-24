Девятиклассник из Магнитогорска разработал антидроновое ружье

Ильфат Тучибаев стал призером всероссийского конкурса изобретателей

«Занимаюсь с третьего класса, когда в школе открылся кружок по робототехнике. Собирали роботов на основе Arduino. Тоже участвовал в различных конкурсах. Потом пошёл в кванториум, там год занимался в хай-теке. И когда открылся „IT-куб“, перешел сюда. Здесь уже второй год»,

— рассказал Ильфат Тучибаев.