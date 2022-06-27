В Екатеринбурге подвели итоги третьего окружного хакатона конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». Это один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Девять участников из Челябинской области стали призерами соревнований, сообщает пресс-служба правительства региона.
Перед командой стояла цель собрать рекомендательную систему определения состояния детских зубов по фотоснимкам.
Команда разработала сервис распознавания, включающий две модели: модель детекции находит на изображении все зубы, а модель классификации определяет состояние зуба (кариес или здоровый). После этого формируется статистика для каждого изображения, записывается в базу данных и выводится графическая информация в web-интерфейсе.
Андрей Попов, Владимир Фоменко, Артур Идятов, Иван Рязанов и Виктория Губанова в составе команды LateDev заняли первое место в кейсе «Университет НТИ 2035», разработав детектор эмоционального состояния студентов на основе потокового видео с камер видеонаблюдения.
С помощью сервиса классные руководители могут выявлять конфликты, родители — найти, какие предметы интересуют их ребенка больше всего, директор — оценить умение учителей увлечь предметом, а психологи — оценить качество работы со своими подопечными.
По итогам хакатона 9 команд-победителей разделили между собой призовой фонд в 1 800 000 рублей.