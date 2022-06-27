Девять южноуральцев стали призерами хакатона по искусственному интеллекту

Челябинцы создали систему поиска больных зубов и систему оценки эмоций студентов

В Екатеринбурге подвели итоги третьего окружного хакатона конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». Это один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Девять участников из Челябинской области стали призерами соревнований, сообщает пресс-служба правительства региона.



Так, Егор Морозов, Данил Дорофеев, Игорь Терехин и Илья Филиппов из Челябинской области в составе команды hyper popis (Napoleon IT) заняли третье место в кейсе правительства Ханты-Мансийского автономного округа «Технологии ИИ в детской стоматологии».Перед командой стояла цель собрать рекомендательную систему определения состояния детских зубов по фотоснимкам.

Команда разработала сервис распознавания, включающий две модели: модель детекции находит на изображении все зубы, а модель классификации определяет состояние зуба (кариес или здоровый). После этого формируется статистика для каждого изображения, записывается в базу данных и выводится графическая информация в web-интерфейсе.

Андрей Попов, Владимир Фоменко, Артур Идятов, Иван Рязанов и Виктория Губанова в составе команды LateDev заняли первое место в кейсе «Университет НТИ 2035», разработав детектор эмоционального состояния студентов на основе потокового видео с камер видеонаблюдения.С помощью сервиса классные руководители могут выявлять конфликты, родители — найти, какие предметы интересуют их ребенка больше всего, директор — оценить умение учителей увлечь предметом, а психологи — оценить качество работы со своими подопечными.

По итогам хакатона 9 команд-победителей разделили между собой призовой фонд в 1 800 000 рублей.