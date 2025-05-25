Девять военнослужащих из Челябинской области вернулись из украинского плена

Все бойцы проходили службу по контракту

За последние три дня Россия и Украина совершили самый масштабный обмен пленными с начала специальной военной операции: на российскую землю вернулись 880 бойцов и 120 гражданских лиц. В числе военнослужащих — девять мужчин из Челябинской области, которые проходили службу по контракту. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко в своем телеграм-канале.

Двое военнослужащих из Миасса и Красноармейского района находились в плену более года, контрактник из Уйского района — более полутора лет, еще двое челябинцев — около восьми месяцев. Остальные — чуть менее полугода.

«Во всех случаях родственники знали о судьбе своих близких, некоторые даже общались через Международный комитет Красного креста»,— рассказала Юлия Сударенко.

Омбудсмен поблагодарила уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову, сотрудников Минобороны и всех причастных к обмену пленными.