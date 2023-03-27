Девять вернувшихся из плена южноуральцев обратились за помощью к региональному омбудсмену

Юлия Сударенко отмечает, что реальное число возвращенных домой солдат может быть значительно больше

С момента начала специальной военной операции из украинского плена вернулись на родину девять жителей Челябинской области. Часть из них хочет продолжить службу в рядах ВС РФ, сообщила Первому областному информагентству региональный уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко.



«Мы держим на контроле и вопросы оказания помощи семьям оказавшихся в плену военнослужащих, и помощи и реабилитации вернувшихся оттуда ребят. Хочу подчеркнуть, что девять человек — это только те, кто по возвращении из плена обратился в аппарат омбудсмена или к главному федеральному инспектору. Реально таких солдат может быть больше», — объяснила Юлия Сударенко.

Омбудсмен также отметила, что некоторые бывшие пленные уже заявили о желании продолжить военную службу и вернуться в зону СВО. Другие остаются дома.