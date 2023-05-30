Девять человек из числа детей‑сирот получили ключи от нового жилья в Златоусте

Всего в городе с начала года приобретено 25 квартир

В Златоусте Челябинской области девяти горожанам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вручили ключи от новых квартир. С важным этапом в их жизни ребят поздравила замглавы города по социальным вопросам Наталья Ширкова, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Квартиры ребятам предоставили по договорам найма специализированного жилого помещения на пять лет. По окончании этого срока они смогут заключить договор социального найма и впоследствии приватизировать жилье.

«Я очень счастлива. В очереди на получение жилья я находилась менее полутора лет. Квартира находится в районе Северо-Запада, в очень удобном месте. Рядом много магазинов, детская площадка и парк, совсем близко поликлиника, детские сады и школы. Жилье очень светлое, и мне в нем обязательно будет уютно. Первой большой покупкой станет холодильник, затем буду обживаться и подбирать мебель по своему вкусу», — рассказала один из получателей квартиры Анастасия.

По данным на 1 мая 2023 года, в Златоусте для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретено 25 благоустроенных квартир. Всего на покупку было потрачено 30,9 миллиона рублей, 22,2 миллиона из которых были выделены их федерального бюджета и 8,7 миллиона — из регионального.

В Челябинской области с начала 2023 года в новые квартиры въехали 174 человека из числа детей-сирот. Жилые помещения им были предоставлены по решению суда.