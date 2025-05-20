Девять бесплатных пляжей открыли в Челябинске

Уже в этом году места отдыха могут стать более комфортными

В Челябинске за две недели до начала лета открыли девять бесплатных муниципальных пляжей. К началу купального сезона их тщательно подготовили: отремонтировали оборудование, очистили дно, обработали от клещей. И уже в этом году на пляжах могут появиться детские игровые комплексы, спортивные площадки и бесплатные лежаки — их не хватает для комфортного отдыха, написал мэр Алексей Лошкин в своем телеграм-канале.

«Работа проведена большая, но, оценивая пляжи лично, обратил внимание, что для комфортного отдыха не хватает бесплатных лежаков и источников питьевой воды в шаговой доступности. Также считаю правильным установить детские и спортивные площадки. Дал поручения до конца мая продумать, как это сделать. Думаю, при комплексном и грамотном подходе нам это по силам уже в текущем купальном сезоне», — написал Алексей Лошкин.

Кстати, в этом году особое внимание уделили пляжу «Новороссийский» в Ленинском районе, где оборудована единственная зона отдыха для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ее не только расширили, но и оснастили специальным инвентарем.

Напомним, на Шершневском водохранилище работают пляжи «Шершневский», «Белый парус» и «Городской», на Первом озере — пляжи «Чайка», «Чуриловский» и «Первоозерный». Еще три пляжа открыты на озере Смолино — «Новороссийский», «Смолинский» и «Спортивный». На всех пляжах работают матросы-спасатели.