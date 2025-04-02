Девушкам короче, парням лучше подлиннее — какие стрижки актуальны этим летом

Челябинский топ-стилист Наталья Тюнина рассказала о современных трендах парикмахерского искусства

Мода — капризная дама, особенно в мире парикмахерского искусства. Если раньше за трендами следили преимущественно женщины, то теперь их примеру следуют мужчины. Так считает ведущий стилист-парикмахер из Челябинска Наталья Тюнина. Она рассказала о том, как меняются модные веяния в мужских и женских стрижках, какие из них будут актуальны этим летом и как выглядеть стильно вне зависимости от возраста. А еще поделилась своими наблюдениями и профессиональными секретами, позволяющими сохранять актуальность и соответствовать мировым трендам.

Записаться к Наталье Тюниной, топовому мастеру, — задача не из простых. Ее график расписан буквально по минутам, а цены на услуги в полтора-два раза выше среднерыночных. Такой высокий спрос обусловлен ее исключительным профессионализмом: Наталья прошла обучение в ведущих лондонских салонах, признанных центрах мирового парикмахерского искусства.

Нашему корреспонденту повезло: он стал участником фестиваля моды «Платье города». Именно Наталья Тюнина отвечала за прически моделей, подбирала стрижки и укладки к каждому образу и наряду. Поэтому, попав к ней в студию, автор строк времени не терял, пообщавшись со специалистом во время его работы. И вот вам пять главных выводов, которые он извлек из общения со специалистом.

Вывод первый. Чем короче стрижка — тем сложнее мастеру, за длинными волосами он может «спрятать» свои косяки

Сделать мужскую стрижку гораздо сложнее, она более экспертная и требует от мастера более серьезного подхода и мастерства. Парадокс в том, что в России такие стрижки почти в два раза дешевле женских.

«Это вызывает шок у моих европейских коллег! Они просто не понимают, почему у нас в стране такие расценки. Даже наши челябинские ребята, работающие в барбершопах, начинают переучиваться на мастера-универсала. А все потому, что в женском зале больше платят. По непонятным причинам цены на женские стрижки в нашей стране необычайно завышены, и это неправильно», — считает Наталья Тюнина.

Для нее нет принципиальной разницы между работой с мужчинами или женщинами. Но уверяет, что короткая стрижка требует большего мастерства и точности. В ней заметнее ошибки мастера.

«В длинных волосах легче спрятать недочеты своей работы. А если уж девушка решилась на короткую стрижку, далеко не каждый стилист-парикмахер возьмется за такую работу. Это уже прерогатива топового и опытного эксперта», — добавляет Наталья.

Вывод 2. В женских стрижках тренды меняются чаще

Многие женщины внимательно следят за тенденциями в мире причесок. Но сегодня аккуратно и стильно выглядеть считается нормой и для мужчин. Причем не только для прогрессивной молодежи, но и людей среднего возраста, от 30 лет и старше.

«Известный стилист, историк моды Александр Васильев правильно как-то подметил, что для многих русских женщин красота — это вопрос конкуренции, стремление быть лучшими. Но мужчины так же стали более внимательны к своим прическам. Термин „метросексуал“, который появился несколько десятилетий назад, отражает этот сдвиг», — размышляет Наталья.

Какие прически будут в тренде этим летом? По словам специалиста, для женщин будут востребованы короткие стрижки, например классическое каре. Есть и более прогрессивные варианты — послойные и плоскостные стрижки с креативными элементами.

В мужских стрижках «классика» также в тренде, но сейчас стали актуальны удлиненные стрижки. Хотя в России этот тренд не так распространен. «В Москве он уже есть, а вот до Челябинска, например, еще не дошел, и неизвестно, дойдет ли вообще», — считает специалист.

Вывод 3. В парикмахерском искусстве Лондон уступил пальму первенства Южной Корее

До недавнего времени современные тренды в парикмахерском искусстве задавал Лондон. Он считался мировой столицей в этой сфере. Но теперь акценты сместились, тон задает Азия, и прежде всего Южная Корея.

«Мода из мировых столиц быстро доходит до Москвы, а в регионы — с существенной задержкой. Например, химическая завивка для мужчин уже несколько лет как актуальна в мире, а в некоторых российских городах только начинает набирать популярность», — добавляет Наталья.

Почему так происходит? Вероятнее всего, это связано с изменениями в культурных связях России с миром. Сейчас наши стилисты и модельеры не всегда ориентируются на европейские тренды, на их творчество сильное влияние оказывает Азия. Ну и молодежь в большинстве своем прямо-таки помешана на южнокорейской культуре.

Вывод 4. Мужчины более стабильные клиенты, чем женщины

Женщины по своей природе более требовательные. И капризные. Но даже если находят мастера-парикмахера, который им нравится, надолго у него не задерживаются. Они больше подвержены экспериментам, искать «то, не знаю что». Даже в тех случаях, когда их как будто все устраивает.

«Такая загадочная у нас, женщин, суть — искать лучшей жизни в любых обстоятельствах. Даже если нас устраивает мастер и то, как он выполняет свою работу, в голове все равно сидит мысль: а вот подруга рассказывала о топовом стилисте, пойду-ка я к нему — вдруг он еще круче? У мужчин так это не работает, он ценит качество и скорость работы парикмахера. И если его все устраивает, то он к нему будет ходить очень долго. Он более стабильный и преданный клиент», — делится своим опытом Наталья Тюнина.

Вывод 5. Барбершопы забрали клиентов у парикмахерских

Сейчас многие модные мужчины предпочитают барбершопы. Хотя стрижки в барбершопах не всегда следуют современным трендам, они предлагают определенный стиль и типаж — классические укладки с выбритыми висками и затылком. В обычных салонах красоты также мастера предлагают мужские стрижки, часто позиционируя их как only men и используя социальные сети для продвижения.

Сегодня ухоженный внешний вид стал нормой для мужчин самых разных возрастов. Аккуратность и стиль — вот ключевые слова. Однако прическа, хотя и важна для создания образа, не способна кардинально его преобразить.

Наталья Тюнина подчеркивает, что настоящая индивидуальность складывается из множества деталей и, как говорится, «главное — чтобы костюмчик сидел». Поэтому, стремясь к модной прическе, не стоит забывать о гармоничном сочетании с одеждой, которая подчеркнет индивидуальный стиль.

Фото: из личного архива Натальи Тюниной