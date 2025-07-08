Девушка с ВИЧ прошла через травлю в школе, приняла диагноз и создала семью

Жительница Новосибирска поделилась своей историей

Виктория родилась в Белокурихе в 2005‑м. О диагнозе ей рассказала бабушка, тогда девочка училась в школе. Оказалось, что ВИЧ передался ей от матери.

«Когда маме было 17 лет, она начала жить с мужчиной и потом забеременела от него. Пошла сдавать анализы. Выяснилось, что у нее ВИЧ. Позже узнала, что возлюбленный был наркоманом. Тогда она сделала аборт», — рассказала Виктория изданию gorsite.ru.

В тот же самый год она родила Вику. Девочка практически ничего не знала про свой диагноз, но отношение учителей влияло на эмоциональное состояние, однажды она даже попыталась покончить с собой.

«Неприятная ситуация произошла в девятом классе, когда начались пробные экзамены. Я их, естественно, не очень хотела писать, потому что это просто тесты. Зачем? Они никак не повлияют на мою будущую оценку. И плохо их тогда написала. Меня и маму вызвали к директору, и завуч сказала, что, когда меня приняли в школу, все думали, будто я буду плохо учиться из-за ВИЧ. Как она говорила: „Ребенок с таким диагнозом, оказывается, хорошо учится“. То есть они выставили меня какой-то умственно отсталой, грубо говоря», — вспоминает девушка.

Родной отец девочки находился в тюрьме и не общался с ней. Отчим же относился к ней не лучшим образом, не принимал ее.

«Мне запрещали носиться по дому, играть. Он мог меня посреди ночи разбудить, если я спала не в пижамных штанах, и заставить одеваться. Со стороны его родственников тоже началась своеобразная травля. Как мне кажется, это было из-за того, что я ему не родная»,— поделилась Виктория.

В 16 лет девушка нашла своего будущего мужа и переехала с ним в Новосибирск.

«Я сообщила об инфекции спустя месяц наших отношений, когда молодой человек уехал в Новосибирск. Мама мне не разрешила просто так переезжать к нему. Она сказала: „Сначала расскажи про свой диагноз. Посмотрим, как он отреагирует“. Я очень долго собиралась с мыслями, чтобы ему позвонить. Начала издалека. Говорила, что все пойму, если он захочет со мной расстаться, не обижусь. Будущий муж сразу начал меня успокаивать, а у меня голос уже дрожал, я на грани истерики была. Он говорит: „Давай рассказывай, что случилось“. Призналась, что у меня ВИЧ. Мы молчали еще минут пять, наверное. И молодой человек говорит: „И все? Ты из-за этого так переживала?“», — рассказывает Виктория.

В новом городе Вика начала посещать различные группы поддержки для людей с ВИЧ и, наконец, приняла свой диагноз. Вскоре у пары родился ребенок. К счастью, ВИЧ-статус у их девочки оказался отрицательным. Пути супругов разошлись, но сейчас у Виктории новый молодой человек, который тоже с пониманием относится к ее диагнозу.

Автор: Алиса Шакирова