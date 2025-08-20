Девушка оказалась изуродована после укола красоты

После этого мастер сменила место приема



Уже полгода девушка из Улан-Удэ пытается вернуть прежнюю внешность после неудачной операции, сообщает arigus.tv. Она рассказала журналистам, что о мастере узнала в социальных сетях. Та искала моделей для обучения стажеров, но на деле проводила процедуру сама. Как вспоминает жертва индустрии красоты, мастер не использовала перчатки и шапочку, процедуру проводила прямо на домашнем диване. Клиентка осталась только потому, что ей пообещали красивую форму губ с фотографии, которая позже была обнаружена на странице у специалиста из Германии.

На следующее утро после процедуры девушка проснулась от ужасной боли в губах, ноздрях и подбородке. Губы стояли как козырек. Щеки отекли и горели, глаза жгло.

«Oнa три дня вcкpывaлa мнe гyбы игoлкaми. Oдин paз oнa пpинecлa c coбoй cкaльпeль oднopaзoвый и cдeлaлa вoт здecь нaдpeзик», — рассказала девушка о попытках мастера спасти ситуацию.

Журналисты нашли еще одну клиентку данного мастера. Причинить вред ей не успели — она отказалась от процедуры. Девушку насторожили условия, в которых производится работа. Она рассказала, что ее попросили пропить антибиотики. Шприц с готовым содержимым мастер вынесла из соседней комнаты. Клиентка засомневалась и отказалась от процедуры.

С тех пор мастер уже сменила офис и продолжила принимать клиенток. Журналисты arigus.tv решили попробовать записаться к «специалисту». После долгих уговоров мастер согласилась принять «клиента» сама. Во время встречи выяснилось, что мастер еще и проводит обряды, после которых ей, по ее словам, приходится долго восстанавливаться.

Когда она узнала о том, что к ней пришли журналисты, отказалась общаться, добавив, что это все клевета и происки конкурентов.

А настоящий специалист рекомендует обращать внимание на некоторые вещи, прежде чем ложиться под нож: хорошо проветриваемый стерильный кабинет, специальная форма у хирурга — халат, перчатки, маска, шапочка, а главное — документы доктора.

Автор: Алиса Шакирова