Девушка из Уйского округа выиграла поездку в Архыз

Розыгрыш проводила сеть ресторанов национальной кухни

Жительница села Уйское Анастасия Курова получила необычный новогодний сюрприз — поездку в Архыз, сообщает газета «Колос».

Розыгрыш проводила сеть ресторанов национальной кухни по всей стране. Почти на бегу она зарегистрировала чек — и не зря.

«Мы торопились, и я почти сразу забыла даже о чеке. Потом ответила на звонок, и как оказалось, не зря: обычное редко беру незнакомые номера. Сообщили, что наш чек выиграл главный приз. Очень неожиданно и приятно», — делится впечатлениями Анастасия.

