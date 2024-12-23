Девушка из Челябинской области перевоплотилась в Шакиру на шоу «Ярче звезд»

Анна Чардымская родом из Челябинска, сейчас живет и работает в Москве



Уроженка Челябинской области Анна Чардымская предстала в образе певицы Шакиры на шоу «Ярче звезд». Выпуск вышел в эфир 21 декабря на ТНТ.

Анна окончила челябинскую академию правосудия. Работала в суде, затем решила вернуться к творчеству. Сейчас работает в Москве: она теле- и музыкальный продюсер, вокальный тренер, руководит своим лейблом. Информация об этом размещена на странице Анны в одной из социальных сетей.

«Я выбрала Шакиру, потому что наши голоса похожи. В моем исполнении тоже часто присутствует йодль, учащенное вибрато, звонкость в тембре. Перевоплощаться было безумно сложно, но оно того стоило!» — рассказала Анна.

В первом туре она исполнила хит Whenever, Wherever и получила поддержку от жюри, включая Алексея Чумакова и Марину Кравец. Во втором туре Анна исполнила Waka Waka, но, к сожалению, не набрала достаточного количества баллов от зрителей.

«Я получила важные слова поддержки от жюри. Алексей Чумаков сказал, что у меня есть все, чтобы стать большим артистом. За неделю до эфира я выпустила свою первую авторскую песню и сняла клип», — призналась Анна.