Девушка из Челябинска стала лучшим студентом-онкологом России

Молодой медик сможет пройти стажировку в израильском госпитале

Софию Альметеву из Челябинска назвали лучшим студентом-онкологом страны. Девушка учится на шестом курсе Лечебного факультета ЮУГМУ, и стала победителем Всероссийской студенческой олимпиады по онкологии.



Финальные испытания конкурса проходили в Москве на площадках Научно-исследовательского института урологии и интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина и Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. Герцена.

«Теоретический этап финала заключался в общении с реальным пациентом и написанием академической истории болезни по всем правилам. А затем — практическая часть из двух этапов: вязание узлов на скорость за 30 секунд и импровизированная аппендэктомия»,— рассказали участники команды ЮУГМУ.





За первое место в финале боролись 50 студентов. Многие финалисты учатся в медицинских университетах Москвы и Санкт-Петербурга.

«Конкуренция просто зашкаливала — только из нашего вуза на первый этап олимпиады заявилось более 400 студентов, представьте, какое количество их было по всей России», — прокомментировал и. о. ректора ЮУГМУ Андрей Важенин.

Теперь София Альметева сможет пройти стажировку в филиале старейшего израильского госпиталя «Хадасса» в Сколково. Девушка учится на шестом курсе ЮУГМУ, и после его окончания ей предложили устроиться на работу в известные медучреждения страны — например, в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина.

Отметим, что помимо Софии в финал конкурса прошли ещё три студента ЮУГМУ — Лилия Зарипова, Татьяна Сычева и Илья Пугач.