Девочки, пострадавшие при нападении школьника с молотком, вернулись в Челябинск

Они продолжают лечение

Две челябинские школьницы, проходившие лечение в Москве после нападения ученика с молотком, вернулись в Челябинск и продолжают лечение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Челябинской детской областной клинической больницы.

Школьница, получившая наиболее тяжелую травму, уже прошла реабилитацию в ЧДОКБ и в ближайшее время будет госпитализирована в отделение нейрохирургии. Вторая пострадавшая также продолжает наблюдаться у медиков.

Напомним, ЧП произошло 16 сентября в филиале школы № 68. В результате нападения подростка с молотком пострадали несколько учеников и учитель. По решению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко пострадавших школьников доставили в Москву на лечение в Российскую детскую клиническую больницу.