Маше и Лере, которые пострадали при нападении школьника с молотком в Челябинске, значительно лучше. Их перевели из больницы в реабилитационный центр. Реабилитацию девочек держит на контроле Олег Голиков.
Депутат Госдумы навестил девочек, привез им теплу одежду и игры. В центре они находятся вместе с мамами.
«Встретили меня с улыбками и это очень радует. Машу с мамой скоро выпишут. Лера ещё немного побудет в центре. Нужно восстановиться», — поделился Олег Голиков в своем телеграм-канале.
С момента поступления девочек в московскую больницу прошло две недели. Депутат привез выздоравливающим подросткам теплую одежду и игры.