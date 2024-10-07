Девочки, на которых напал челябинский школьник с молотком, идут на поправку

﻿Школьниц перевели в реабилитационный центр



Маше и Лере, которые пострадали при нападении школьника с молотком в Челябинске, значительно лучше. Их перевели из больницы в реабилитационный центр. Реабилитацию девочек держит на контроле Олег Голиков.

Депутат Госдумы навестил девочек, привез им теплу одежду и игры. В центре они находятся вместе с мамами.

«Встретили меня с улыбками и это очень радует. Машу с мамой скоро выпишут. Лера ещё немного побудет в центре. Нужно восстановиться», — поделился Олег Голиков в своем телеграм-канале.

С момента поступления девочек в московскую больницу прошло две недели. Депутат привез выздоравливающим подросткам теплую одежду и игры.