Девочке с ДЦП купили дорогой тренажер на накопленные челябинцами километро‑деньги

Благотворительная акция «Едем вместе» открыла летний сезон

Шестилетняя Лиза Козырева из Челябинска получила в подарок дорогой тренажер. Деньги на его покупку челябинцы собирали во время акции «Едем вместе». Горожане крутили педали на велотренажерах, а накрученные километры превращались в рубли.

Накопленных денег хватило, чтобы приобрести два особенных тренажера для ребят с ДЦП. Помимо Лизы, тренажер получил четырехлетний Егор Мамин — у него такой же диагноз. Сейчас челябинцы продолжают копить километры и деньги на аппарат для больной Вики Кичигиной.

Накануне, 6 июня, в Челябинске прошел благотворительный велозаезд в Шершневском бору, организованный велообществом Comiron Sport. Заезд вывел акцию «Едем вместе» из спортивных залов на улицы города.

«С этого дня акция перешла в офлайн-формат. Теперь все велолюбители и профессионалы могут накручивать километры и помогать особенным детям», — рассказала ИА «Первое областное» куратор проекта Александра Красильникова.

В воскресной велогонке приняли участие более 200 человек. Все накрученные километры пойдут в копилку летнего сезона акции.

Чтобы принять участие в акции, нужно:

— пройти регистрацию на сайте едем-вместе.рф;

— выбрать любую из предложенных дистанций;

— проехать эту дистанцию с 6 июня по 31 августа.

Точную дату, время и маршрут вы можете выбрать сами.

Результаты учитывают по приложениям-трекерам.

Челябинцы не в первый раз откликаются на призывы о помощи. Ранее тайный благотворитель передал более полумиллиона рублей для онкобольной девочки из Миасса. Благодаря этим средствам Веронике Уфимцевой провели трансплантацию костного мозга.

