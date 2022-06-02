Девочке с аутоиммунным заболеванием провели фильтрацию крови в Челябинске

Процедуру каскадной плазмофильтрации освоили в детской областной больнице

В Челябинске 14-летней школьнице с тяжелым аутоиммунным заболеванием провели фильтрацию плазмы крови. Организм подростка вырабатывал антитела к собственным клеткам и тканям, что приводило к опасным для жизни тромбозам. Для спасения ребенка врачи областной больницы (ЧОДКБ) использовали сепаратор Spectra Optia. Технология уникальна для детских клиник и ранее применялась для лечения онкологии.



«Пациентке процедура была жизненно необходима. Девочка страдает от антифосфолипидного синдрома — патологии, которая часто возникает у взрослых на фоне беременности. Улучшить ситуацию значимо можно только выполнением технологии каскадной плазмофильтрации», — рассказали в пресс-службе Челябинской областной детской клинической больницы.

Процедура, если не вдаваться в медицинские термины, представляла собой сложный процесс переливания крови. Из организма девочки по трубке она поступила в сепаратор клеток Spectra Optia, в нем под действием гравитации разделилась на элементы, прошла фильтрацию через сорбционные колонки и уже очищенная тут же вернулась в организм пациентки.

«За каждую процедуру у пациентки через одноразовую сорбционную колонку был четырежды очищен от антител весь объем циркулирующей крови. При этом девочка чувствовала себя в ходе сеансов удовлетворительно, а титр антител после процедуры снизился до нормального показателя», — уточнили в ЧОДКБ.

По словам руководителя Центра детской онкологии и гематологии Ирины Спичак, сейчас девочка отправилась в федеральный центр для коррекции лечения уже образовавшихся тромбов. Теперь удерживать титр антител в норме может и фармакологическое лечение. После этого, с федеральными рекомендациями, она вернется под наблюдение кардиоревматологов ЧОДКБ.

Процедуру плазмосорбции с постоянным возвратом плазмы пациента считают технологией будущего. Детям каскадную плазмосорбцию сегодня применяют при септических состояниях только в Детском онкологическом центре имени Блохина и Красноярской инфекционной больнице.

В Челябинске сепаратор Spectra Optia был приобретен региональным Минздравом и с 2020 года успешно использовался для сбора стволовых клеток при аутотрансплантации в детской онкологии.