Родители Василисы Кубышкиной из Челябинска собирают деньги на реабилитацию дочки. Девочка родилась со смертельным диагнозом — спинально-мышечная атрофия. Но судьбу удалось обмануть. Василиса выиграла в лотерею самое дорогое лекарство в мире zolgensma, которое остановило развитие опасной болезни. Теперь родители надеются на еще одно чудо — Василиса должна стать обычным ребенком и научиться ходить.
«Дочка передвигается только в инвалидном кресле»
При СМА у больного ребенка страдают мышцы — они становятся слабыми, мягкими. И поэтому кроха передвигается только в инвалидном кресле — ее ножки не выдержат даже самый маленький вес.
Сейчас малышка проходит стандартную реабилитацию, которая должна укрепить мышцы. Каждый день с Василисой работает профессиональный реабилитолог, три раза в неделю девочку возят в бассейн. Но занятия длятся всего лишь час, а этого недостаточно, чтобы осуществить грандиозные планы по возвращению к нормальной жизни.
В московской клинике «Адели» девочке предлагают интенсивную реабилитацию, которая должна дать видимый результат. Врачи предлагают родителям Василисы в течение года пройти несколько комплексных курсов восстановления. Каждый стоит порядка 230 тысяч рублей, всего же нужно 900 тысяч.
«Не привыкли просить, но без этого на ноги не поставить»
«Мы не привыкли что-то просить. Стараемся полагаться на свои силы. Но без помощи посторонних поставить дочь на ноги не получится. Со своей стороны мы обязуемся отчитаться за каждый рубль. А если деньги останутся, мы отложим их на лечение в следующем году», — говорит мама Василисы Виктория.
После того как девочка получила самое дорогое лекарство в мире и шанс на долгую жизнь, родители завели блог mama_smailik_vasya в «Инстаграме». Таким образом они хотели поддержать другие семьи, где живут дети с диагнозом СМА.
В этом году мама крохи решила реализовать проект «Большое путешествие маленькой колясочки». Виктория с Василисой посещают общественные места: проверяют, доступны ли те для челябинских инвалидов, а заодно показывают пример: и в инвалидной коляске можно жить полной жизнью.
«Конечно, наша мечта — поставить дочь на ноги. Очень хочется, чтобы Василиса смогла ходить. Для этого и нужна комплексная дорогая реабилитация», — говорит мама девочки.
Все медицинские документы о диагнозе девочки, о программе реабилитации в московской клинике и о стоимости медицинских услуг можно посмотреть в блоге Кубышкиных mama_smailik_vasya.
Здесь же указан расчетный счет, на который можно перечислять деньги. И телефон мамы.
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