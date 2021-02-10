Девочка с СМА, победившая смерть, мечтает ходить

Родители Василисы Кубышкиной объявили сбор средств на реабилитацию крохи

«Мы не привыкли что-то просить. Стараемся полагаться на свои силы. Но без помощи посторонних поставить дочь на ноги не получится. Со своей стороны мы обязуемся отчитаться за каждый рубль. А если деньги останутся, мы отложим их на лечение в следующем году»,

говорит мама Василисы Виктория.



«Конечно, наша мечта — поставить дочь на ноги. Очень хочется, чтобы Василиса смогла ходить. Для этого и нужна комплексная дорогая реабилитация»,

— говорит мама девочки.

