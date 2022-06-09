Девочка из Магнитогорска отправилась в Адлер втайне от матери

Транспортные полицейские нашли юную путешественницу в Челябинске на вокзале

16-летняя жительница Магнитогорска отправилась к отцу в Майкоп втайне от матери. Девочка приобрела электронный билет на поезд «Челябинск — Адлер», утром ушла на учебу и пропала. Несовершеннолетнюю объявили в розыск, ее нашли на челябинском вокзале и вернули разволновавшейся матери. Историю рассказали в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте.

8 июня 2022 года в дежурную часть Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте поступила ориентировка на несовершеннолетнюю жительницу Магнитогорска. Сообщалось, что девочка ушла из дома утром на учебу в колледж. После первой пары 16-летняя студентка ушла в неизвестном направлении, не телефонные звонки не отвечала.

Мать пропавшей обратилась в полицию.

«Проверка показала, 16-летняя девушка еще 7 июня приобрела электронный билет на поезд „Челябинск — Адлер“, не сказав об этом матери. На поезде она собиралась отправиться к отцу, который проживает в городе Майкоп. Заказав поездку через сайт поиска попутчиков, девушка приехала из Магнитогорска в Челябинск незадолго до отправления поезда. Здесь ее уже ждали транспортные полицейские и мама», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу с юной путешественницей и передали ее матери.